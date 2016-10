Liverpool bezwang Swansea dank Milner-Elfmeter

Team von Jürgen Klopp gewinnt in Wales mit 2:1

Swansea – Der FC Liverpool hat in der englischen Fußball-Premier-League den vierten Sieg in Folge perfekt gemacht. Am Samstag verwandelten die "Reds" einen 0:1-Rückstand gegen Swansea noch in einen 2:1-Auswärtssieg. James Milner traf in der 84. Minute per Elfmeter, zuvor hatte Roberto Firmino (55.) für das Team von Trainer Jürgen Klopp ausgeglichen. Leroy Fer (8.) hatte die Hausherren in Führung gebracht.

In der Tabelle rückte Liverpool vorerst auf Platz zwei hinter Tabellenführer Manchester City. Der Salzburger Alexander Manninger stand nicht im 18-Mann-Aufgebot der Gäste. (APA1.10.2016)