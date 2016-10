Frau meldete Verstoß gegen Verbotsgesetz



Abtenau – Unbekannte haben in Abtenau (Bezirk Hallein) auf die Fahrbahn eines Güterwegs ein Hakenkreuz, einen Judenstern sowie den Schriftzug "Adi" gesprüht. Eine Frau meldete am Samstag den Verstoß gegen das Verbotsgesetz, teilte die Polizei Salzburg am Samstag in einer Presseaussendung mit. (APA,1.10.2016)