Drei Tote unter Brücke in Unterfranken

Todesursache Sturz, Motiv von Familienvater unklar

Würzburg – Nach dem Fund zweier toter Kinder und ihres Vaters unter einer Brücke südöstlich von Würzburg hat die Polizei Fremdverschulden ausgeschlossen. "Alle drei sind durch den Sturz von der Brücke zu Tode gekommen", sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Nach der Entdeckung der drei Toten am Freitag wurden die zwei und fünf Jahre alten Kinder sowie der 42 Jahre alte Vater noch am Abend desselben Tages obduziert. Weiter unklar blieb das Motiv des Mannes. Nicht bestätigen wollte die Polizei am Samstag, dass im Transporter des Mannes ein Abschiedsbrief gefunden worden sei. Das Fahrzeug hatten die Beamten auf dem Standstreifen der Autobahnbrücke gefunden.

Für Dienstag rechnen die Ermittler mit neuen Erkenntnissen. Derzeit werde das soziale Umfeld der Familie aus dem Landkreis Kitzingen befragt, hieß es. Die Mutter der Buben war auch am Samstag nicht vernehmungsfähig und musste psychologisch betreut werden. (APA, 1.10.2016)