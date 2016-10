Hamilton holt sich Pole Position in Malaysia

Mercedes-Pilot startet vor seinem Teamkollegen Rosberg

Sepang – Lewis Hamilton hat die Pole Position für den Formel-1-Grand-Prix von Malaysia in Sepang erobert. Der Brite setzte sich am Samstag im Qualifying vor seinem Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg und dem Red-Bull-Duo Max Verstappen und Daniel Ricciardo an die Spitze des Klassements. Für Hamilton ist es die achte Pole in dieser Saison und die 57. seiner Karriere.

Vor dem 16. der 21 Saisonrennen am Sonntag führt Rosberg in der WM-Gesamtwertung mit acht Punkten Vorsprung auf Hamilton. Der Deutsche hat alle drei Rennen seit der Sommerpause gewonnen, insgesamt gelangen ihm bereits acht Siege in dieser Saison. Hamilton hat sechs Erfolge auf dem Konto. (APA, 1.10.2016)