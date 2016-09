Frau in Wiener Park vergewaltigt: Täter flüchtig

39-Jährige beim Spazierengehen mit Hund am Laaer Berg in Gebüsch gezerrt

Wien – Eine 39-Jährige ist am Freitagabend in einem Park in Wien-Favoriten vergewaltigt worden. Nach dem Täter wird gesucht, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Frau sei in ein Gebüsch gezerrt, geschlagen und mit ihrem Schal gewürgt worden. Sie musste in ein Spital gebracht werden, berichtete Polizeisprecher Christoph Pölzl.

Die Frau war mit ihrem Hund die Parkanlage Löwygrube in der Nähe des Otto-Geissler-Platzes am Laaer Berg, einem Großerholungsgebiet am Südrand Wiens, entlanggegangen, als der Mann sie attackierte. Nachdem sich der Unbekannte an ihr vergangen hatte, entriss er der 39-Jährigen das Handy. Zeugen berichteten, der Mann sei mit einem Fahrrad geflüchtet.

Hund lief davon

Der Vergewaltiger war gegen 20.15 Uhr über die Frau hergefallen. Dass sie ihren Hund dabei hatte, hat den Mann nicht abgeschreckt. Das Tier kam seiner Besitzerin leider nicht zu Hilfe: "Der Labrador ist weggelaufen, als die Frau ins Gebüsch gezerrt wurde. Polizisten haben ihn später auf einem Parkplatz in der Nähe gefunden und eingefangen", sagte Polizeisprecher Christoph Pölzl.

Der Täter habe die 39-Jährige "an den Haaren gepackt" und weggezerrt. Als sie zu schreien versuchte, "schlug der Mann mehrmals mit der Faust auf die Frau ein und würgte sie mit ihrem Schal", schilderte der Sprecher. Das Opfer habe u.a. Würgemale und Hämatome erlitten. Sie musste in einem Spital versorgt werden, befand sich am Samstag aber nicht mehr im Krankenhaus.

Andere Parkbesucher liehen Handy

Nachdem der Mann von ihr abgelassen hatte und geflüchtet war, suchte die Frau bei zwei anderen Parkbesuchern Hilfe, die 50 bis 100 Meter weiter auf einer Bank saßen, von der Tat selbst allerdings nichts mitbekommen hatten. Die 39-Jährige bat, sich das Handy borgen zu dürfen, um die Polizei zu rufen. Später machten die Ermittler einen weiteren Zeugen ausfindig, der einen Mann, auf den die Täterbeschreibung passt, mit einem Fahrrad hatte flüchten sehen.

Der Gesuchte wurde als etwa 1,80 Meter groß, rund 40 Jahre alt und schwarzhaarig geschildert. Er soll gebrochen Englisch gesprochen haben und zum Tatzeitpunkt mit schwarzer Hose, schwarzem T-Shirt mit weißen Streifen und schwarzer Lederjacke bekleidet gewesen sein. Hinweise, auch vertraulich, nimmt das Landeskriminalamt Wien – Außenstelle Süd, unter der Telefonnummer 0131310-57800 entgegen. (APA, 1.10.2016)