Tirol-Derby: Wattens schlägt Wacker zum zweiten Mal

2:1-Sieg in intensiver Partie vor ausverkauftem Hau – Aufsteiger nach erstem Heimsieg nun zwei Punkte vor Innsbruck auf Rang sieben

Wattens – Wattens hat zum Abschluss der 12. Runde der Ersten Liga am Freitag auch das zweite Tiroler Derby in dieser Saison für sich entschieden. Der Aufsteiger setzte sich mit 2:1 (2:1) gegen Wacker Innsbruck durch. Damit überholten die Wattener den Lokalrivalen in der Tabelle und sind mit 14 Punkten Siebenter. Das Spiel war in der zweiten Hälfte wegen Pyrotechnik auf dem Feld kurz unterbrochen.

Dem nominellen Außenseiter gelang ein Auftakt nach Maß. Nach einem Abstoß von Wattens-Kapitän Ferdinand Oswald eroberten die Gastgeber im Gernot Langes Stadion den zweiten Ball, Benjamin Pranter bediente Christian Gebauer mit einem idealen Lochpass. Der auffällige Mittelfeldakteur umspielte Wacker-Tormann Pascal Grünwald und schob zur frühen Führung ein (6.).

Die kriselnden Innsbrucker fanden nicht ins Spiel und hatten in der 25. Minute großes Glück, dass Gebauer nach einer schönen Kombination sein zweites Tor knapp verfehlte. Die mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestarteten Gäste mussten bis zur 34. Minute auf den ersten Abschluss warten. Patrik Eler verpasste mit seinem ersten Kopfball noch den Ausgleich. Nur vier Minuten später machte es der Slowene in einer fast identen Situation besser und köpfelte das 1:1.

Lange währte die Freude aufseiten der Gäste nicht, weil der Ex-Innsbrucker Pranter den Ball noch vor der Pause in der 40. Minute gefühlvoll zur erneuten Führung ins Eck zirkelte.

Die erste bemerkenswerte Aktion nach der Pause war eine unrühmliche. Nach einer Stunde unterbrach Schiedsrichter Christopher Jäger die Partie für rund fünf Minuten, weil aus dem Sektor der Innsbruck-Anhänger pyrotechnische Gegenstände auf das Feld geworfen worden waren.

Nach der ungewollten Unterbrechung dauerte es weitere zehn Minuten, bis das Spiel wieder Fahrt aufnahm. Es waren die Gäste, die besser ins Spiel zurückfanden. Zunächst verfehlte Eler eine Flanke von Florian Jamnig nur knapp (73.). Unmittelbar darauf versuchte es erneut Eler mit einem Freistoß aus großer Distanz, konnte Oswald jedoch nicht überraschen. Ein weiterer Jamnig-Versuch landete im Außennetz (76.). In der Schlussphase verwaltete Wattens den Vorsprung geschickt und feierte im sechsten Anlauf den ersten Heimsieg. In Minute 87 flog der Innsbrucker Simon Pirkl noch wegen wiederholtem Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz. (APA, red, 30.9. 2016)

Ergebnis, 12. Runde:

WSG Wattens – Wacker Innsbruck 2:1 (2:1) Wattens, Gernot Langes Stadion, SR Jäger.

Tore: Gebauer (8.), Pranter (40.) bzw. Eler (38.). Gelb-Rot: Pirkl (87./Innsbruck)