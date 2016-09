Clinton in Umfrage nach erstem TV-Duell vor Trump

Fünf Prozentpunkte Vorsprung für die Kandidatin der Demokraten

New York/Washington – Wenige Tage nach dem ersten von drei TV-Duellen hat die demokratische US-Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton ihren Vorsprung in der Wählergunst vor ihrem republikanischen Gegenspieler Donald Trump gehalten. Clinton kommt in der am Freitag veröffentlichten Reuters/Ipsos-Erhebung auf 43 Prozent, Trump auf 38.

Auch in den vergangenen vier Wochen war sie im Schnitt immer vier bis fünf Prozentpunkte vor Trump gelegen. Rund 19 Prozent der Umfrage-Teilnehmer waren rund fünfeinhalb Wochen vor der Wahl am 8. November noch unentschlossen. Befragt wurden rund 2.500 US-Bürger, von denen angenommen wurde, dass sie zur Wahl gehen.

Das Fernsehduell am Montag hatte die beste Einschaltquote, die jemals bei einer derartigen Debatte gemessen wurden. Danach erklärten in einer Reuters/Ipsos-Umfrage 56 Prozent der Befragten Clinton zur Siegerin. Lediglich 26 Prozent sahen Trump voran. (APA, 30.6.2016)