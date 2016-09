Audi eröffnete Q5-Werk in Mexiko

Fabrik in Puebla soll 150.000 Fahrzeuge jährlich produzieren

Ingolstadt/Puebla – Audi hat sein erstes Werk auf dem nordamerikanischen Kontinent eröffnet. "Heute ist die Geburtsstunde der Premium-Autoproduktion in Mexiko", sagte Vorstandsvorsitzender Rupert Stadler am Freitag in San Jose Chiapa.

In der Fabrik im Bundesstaat Puebla im Zentrum des Landes sollen künftig pro Jahr 150.000 Fahrzeuge vom Modell Q5 vom Band laufen. Die Ingolstädter haben rund eine Milliarde Euro investiert und auf 460 Hektar Montagehallen, Lackierereien, ein Presswerk, ein Qualitätslabor, ein Ausbildungszentrum und einen Logistik-Park errichtet. Rund 4.200 Arbeiter werden in der Fabrik beschäftigt sein.

Zuletzt zog es immer mehr Autohersteller nach Mexiko. Die günstige geografische Lage, Freihandelsabkommen mit mehr als 40 Staaten, relativ niedrige Produktionskosten und eine solide Zuliefererkette machen den Standort für Autokonzerne interessant. (APA, 30.9.2016)