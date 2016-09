US-Strafe soll auf 5,4 Milliarden Dollar reduziert werden

Zuvor hatte die US-Justiz wegen Geschäften mit faulen Hypothekenpapieren eine Geldbuße von 14 Milliarden Dollar geplant

New York/Frankfurt – Die Strafzahlung für die Deutsche Bank in den USA soll deutlich auf 5,4 Mrd. Dollar reduziert werden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP am Freitag mit Verweis auf Kreise, die mit dem entsprechenden Dossier vertraut sind. Ursprünglich hatte das US-Justizministerium von der Deutschen Bank eine Strafe von 14 Mrd. Dollar (12,5 Mrd. Euro) wegen Geschäften mit faulen Hypothekenpapieren gefordert.

An der Börse drehte die Aktie des größten, deutschen Geldhauses im späten Handel deutlich ins Plus. Zuvor war sie erstmals unter die Marke von 10 Euro gerutscht. (APA, red, 30.9.2016)