Thiem im Viertelfinale an Ramos gescheitert

Topgesetzter Österreicher bezieht gegen den Spanier Albert Ramos eine klare Zweisatzniederlage

Chengdu – Das erste von drei Turnieren auf chinesischem Boden ist für Dominic Thiem nicht nach Wunsch verlaufen. Der topgesetzte Niederösterreicher musste sich am Freitag im Viertelfinale des ATP-250-Turniers in Chengdu im ersten Duell mit dem Spanier Albert Ramos-Vinolas nach nicht einmal einer Stunde mit 1:6,4:6 geschlagen geben.

Thiem hat sich damit nicht nach Wunsch für die größeren Events in Peking und Shanghai in den kommenden beiden Wochen eingeschlagen. Der 23-jährige Weltranglisten-Zehnte hofft ja, im Reich der Mitte viele Punkte auch im Kampf um einen Platz bei den ATP-Finals in London zu holen. (APA, 30.9.2016)