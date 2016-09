EU-Mitgliedsstaaten stehen vor Einigung bei Klimavertrag

Kommende Woche soll der Weltklimapakt ratifiziert werden – Noch verhandeln die Umweltminister letzte Details

Brüssel – Die EU kämpft um ihre Glaubwürdigkeit in Sachen Klimaschutz: In einer Sondersitzung in Brüssel wollen die EU-Umweltminister am Freitag sicherstellen, dass die EU das Pariser Klimaschutzabkommen noch vor der nächsten Klimakonferenz im November in Marrakesch ratifiziert, damit die EU dort auch als Vertragspartei am Tisch sitzt. Bisher haben erst sechs EU-Länder ratifiziert, darunter Österreich.

Eine rasche Ratifizierung aller EU-Staaten soll in einer Erklärung der Umweltminister versichert werden. Für den Beitritt der EU zum Abkommen ist auch die Zustimmung des Europaparlaments notwendig, diese soll am kommenden Donnerstag in Straßburg erfolgen.

Durch die Erklärung und die Zustimmung des EU-Parlaments soll gesichert werden, dass die EU in Marrakesch nicht nur als Beobachter dabei ist, auch wenn die innerstaatlichen Ratifizierungsverfahren einzelner EU-Staaten noch länger dauern. Rupprechter erwartet eine Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde zeitgerecht vor dem Stichtag 7. Oktober.

Polen mit Sonderwünschen

Probleme bereitet laut EU-Diplomaten Polen, das vorsorglich sicherstellen will, dass die Regierung in Warschau bei der noch festzulegenden EU-internen Lastenteilung zur CO2-Reduktion nicht überstimmt wird. Eine Einigung auf eine gemeinsame Erklärung werde "nicht einfach", sagte der slowakische Umweltminister und amtierende EU-Ratsvorsitzende, Laszlo Solymos. "Eine frühzeitige Ratifizierung ist unsere gemeinsame Verantwortung alle EU-Mitgliedstaaten."

"Es geht jetzt wirklich darum, dass wir unsere Führungsrolle in der internationalen, ambitionierten Klimapolitik bewahren und erhalten und nicht zum Schlusslicht werden", sagte Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP). Er rechnet damit, dass es gelingen wird, ein Einvernehmen mit Polen zu erzielen. "Ich würde hier gerne die polnische Nationalhymne zitieren: Noch ist Polen nicht verloren", sagte der Minister.

61 Staaten haben bereits ratifiziert

Für das Inkrafttreten werde Europa das Zünglein an der Waage sein, sagte Rupprechter. Damit der Vertrag in Kraft treten kann, müssen 55 Staaten, die für mindestens 55 Prozent der Treibhausgase verantwortlich sind, das Abkommen ratifizieren. Wenn Indien und die europäischen Staaten ratifizieren, gehe sich auch das zweite Erfordernis von 55 Prozent aus.

Derzeit haben 61 Staaten ratifiziert, die für etwa 47 Prozent der Treibhausgase verantwortlich sind, darunter die Schwergewichte USA und China. Vonseiten der EU haben Österreich, Deutschland, Frankreich, Ungarn, Malta und die Slowakei den Vertrag formell gebilligt.

"Keinen Kuhhandel beginnen"

"Wir kennen die Sorgen und Bedenken der Polen, was die Entwicklung ihrer Energiewirtschaft angeht", sagte der deutsche Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth. Er hält den Konflikt mit Polen für lösbar, warnte aber vor Zugeständnissen. "Wir können hier nicht einen Kuhhandel beginnen über die nationalen Klimaschutzziele in den einzelnen Mitgliedstaaten."

Wenn die EU nicht bis zum 7. Oktober ratifiziere, "geht die Welt auch nicht unter, aber die EU würde auch nicht besonders gut dastehen in der Welt", sagte der deutsche Staatssekretär. Das Abkommen werde sicher heuer in Kraft treten. Es wäre gut, wenn die EU bei der ersten Konferenz der Vertragsparteien in Marrakesch dabei sein könnte.

Die französische Umweltministerin Segolene Royal versicherte: "Es gibt bestimmte Länder, die Klarstellungen brauchen zu den Verfahren, aber nicht in der Hauptsache." In der Hauptsache gebe es keinen Dissens unter den EU-Staaten. Finnlands Umweltminister Kimmo Tiilikainen versicherte, dass seine Regierung den Klimavertrag noch vor der Klimakonferenz in Marrakesch dem Parlament zur Ratifizierung vorlegen werde. (APA, 30.9.2016)