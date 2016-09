Hessischer Filmpreis: Klaus Maria Brandauer erhält Auszeichnung

Verleihung am 21. Oktober in Frankfurt

Frankfurt am Main – Der Schauspieler Klaus Maria Brandauer wird dieses Jahr bei der Verleihung des Hessischen Film- und Kinopreises mit dem Ehrenpreis des Ministerpräsidenten ausgezeichnet. "Er hat ein Gesamtkunstwerk geschaffen, vor dem ich mich zutiefst verneige", sagte Regierungschef Volker Bouffier (CDU) am Freitag zu der Wahl.

Der 73-jährige Österreicher Brandauer wurde 1981 mit dem oscarprämierten Film "Mephisto" international bekannt. Der mit insgesamt 185.000 Euro dotierte Hessische Film- und Kinopreis wird am 21. Oktober bei einer Gala in der Alten Oper in Frankfurt vergeben. (APA, 30.9.2016)