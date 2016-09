SP Vorarlberg: Vorsitzender geht früher

Michael Ritsch scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus der Politik aus – Gabi Sprickler-Falschlunger übernimmt den Vorsitz

Bregenz (APA) – Der langjährige SPÖ-Landesparteivorsitzende Michael Ritsch hat am Freitag seine Funktion mit sofortiger Wirkung zurückgelegt. Ritsch begründete diese Entscheidung mit seinem gesundheitlichen Zustand. Seine Nachfolge tritt die bisherige Stellvertreterin Gabi-Sprickler-Falschlunger an.

Geplant war die Übergabe des Vorsitzes erst für einen Parteitag im kommenden Frühjahr.

Im Hypo-Untersuchungsausschuss beerbt Geschäftsführer Reinhold Einwallner Ritsch als Vorsitzenden. Einen entsprechenden Antrag bezüglich Hypo-Ausschuss wird der SPÖ-Landtagsklub am kommenden Mittwoch einbringen. Klubobmann will der seit Ende Juli an den Folgen einer Bandscheibenoperation laborierende Politiker bleiben, teilte die SPÖ in einer Aussendung mit. (APA, 30.9.2016)