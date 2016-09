"Nidhogg 2" angekündigt: Das beste Duellspiel kehrt zurück

Minimalistischer Grafikstil gegen Comic-Grafik getauscht – Erstmals mit Single-Player

Das populäre minimalistische Duellspiel "Nidhogg" erhält nächstes Jahr einen Nachfolger. "Nidhogg 2" bekommt einem ersten Teaser zufolge vor allem einen frischen Anstrich. Dem Retro-Pixel-Look folgt ein Comic-Stil, der an die Zeichnungen von Werken wie "Itchy & Scratchy" und "The Simpsons" erinnern. Die Profile der Charaktermodelle erinnern an die Silhouette von Homer Simpson.

messhof

Gegen Mensch und KI

Unter der Oberfläche gibt es allerdings ebenfalls einige interessante Neuerungen. So darf man künftig in einem eigenen Single-Player-Modus auch alleine gegen einen computergesteuerten Gegner antreten. Der Mehrspielermodus kann wie gehabt lokal und online bestritten werden. Mehr als zehn Karten soll es geben. Zu den neuen Waffen gehören neben Schwertern auch Pfeil und Bogen.

"Nidhogg 2" soll 2017 erscheinen. Bislang wurde nur die Umsetzung für Windows-PC und Mac angekündigt, weitere Plattformen dürften dem Vorgänger nach zu urteilen aber folgen. (zw, 30.9.2016)