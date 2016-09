Chinesische Firmen wollen Osram kaufen

Handelsblatt: Siemens könnte seine restlichen Anteile abstoßen

München – Chinesische Firmen wollen einem Zeitungsbericht zufolge den Münchner Leuchtenhersteller Osram kaufen. "Die Chinesen sind in Sachen Osram unterwegs", zitierte das "Handelsblatt" (Freitagausgabe) in einer Vorabmeldung Industriekreise. Der Siemens-Konzern könnte seine verbliebene Beteiligung von 17,5 Prozent verkaufen, so die Zeitung. Interessenten hätten bereits Kontakt zu Siemens aufgenommen.

Siemens gab keinen Kommentar ab. Osram erklärte: "Wir befinden uns fortlaufend mit bestehenden und potenziellen Investoren im Gespräch, kommentieren aber keine einzelnen Gespräche". (Reuters, 30.9.2016)