Aktivisten: Fast 10.000 Tote durch russische Luftangriffe in Syrien

"Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte": Darunter 3.800 Zivilisten

Damaskus – Als Folge russischer Luftangriffe in Syrien sind Aktivisten zufolge fast 10.000 Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen rund 3.800 Zivilisten. Unter den Toten seien auch mehr als 900 Kinder, teilte die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" am Freitag mit. Russland hatte am 30. September 2015 militärisch in den syrischen Bürgerkrieg eingegriffen.

Fast 2.750 IS-Kämpfer getötet

Durch die Angriffe sind auch fast 2.750 getötete Kämpfer der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und gut 2.800 getötete Mitglieder islamistischer und anderer Rebellengruppen. Das berichtete die den Gegnern des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad nahestehende Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien.

Insgesamt sind demnach mehr als 9.300 Menschen durch russische Luftangriffe getötet worden. Unter den Todesopfern der Angriffe seit dem 30. September 2015 seien 3.800 Zivilisten.

Die Angaben der Beobachtungsstelle, die ihre Informationen aus einem Netzwerk von Informanten vor Ort bezieht, sind von unabhängiger Seite nur schwer zu überprüfen. (APA, 30.9.2016)