Staus in Österreich wegen Herbstferien in Deutschland

Verzögerungen im Westen des Landes sind sehr wahrscheinlich

Wien – Am Samstag beginnen für Schüler in den deutschen Bundesländern Bremen, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt die Herbstferien. Viele Familien nutzen diese Zeit für einen Kurzurlaub in Österreich oder durchqueren zumindest das Land. Daher ist im Westen Österreichs am Samstag mit Staus zu rechnen, hieß es in einer Aussendung des ARBÖ am Freitag.

Zu Verzögerungen wird es höchstwahrscheinlich auf den Hauptverkehrsverbindungen kommen: Der Tauernautobahn (A10), der Inntalautobahn (A12), der Brennerautobahn (A13) und der Fernpassstraße (B179). Aufgrund von Polizeikontrollen ist auch mit Wartezeiten vor den Grenzübergängen Walserberg, Kiefersfelden und Suben zu rechnen. (APA, 30.9.2016)