80er-Games in scharf: Nintendo zeigt Mini-NES und Mini-Famicom in Aktion

Neuer Trailer zeigt die mitgelieferten Games und Funktionen – Japan erhält eigene Version

Mit der bestehenden Konsolengeneration klappt es bei Nintendo derzeit nicht so gut, im Weihnachtsgeschäft könnte jedoch eine große Portion Nostalgie für einen Umsatzaufschwung sorgen. Wie berichtet, erscheint am 11. November die winzige Neuauflage des 1983 erschienenen NES. Der Nintendo Classic Mini bringt um rund 70 Euro 30 vorinstallierte Retro-Games von "Super Mario Bros." über "Donkey Kong" bis "The Legend of Zelda".

nintendo deutschland Video: Der Nintendo Classic Mini

Retrocharme

In einem neuen Video zeigt der Hersteller die Funktionen der Konsole und einige Spiele in Aktion. Das Schöne daran: Trotz Retrocharme hat man so künftig die Möglichkeit, die Games von gestern flimmerfrei genießen zu können und eine Speicherfunktion gibt es im Gegensatz zu früher diesmal auch.

Per HDMI-Schnittstelle können aktuelle Fernseher angeschlossen werden. Der mitgelieferte Controller wird zwar retrogerecht, aber etwas unpraktisch per Kabel mit dem System verbunden. Die 30 mitgelieferten Games müssen zumindest für eine weihnachtliche Reise zurück in die Kindheit reichen, zusätzliche Spiele via Download oder physischer Datenträger gibt es nicht.

nintendo 公式チャンネル Video: Der Nintendo Classic Mini Famicom

Mini-Famicom für Japan

Sammler schielen unterdessen bereits auf den japanischen Markt. Hier bringt Nintendo alternativ den Mini-Famicom heraus. Die Funktionen sind praktisch identisch, allerdings wurde das Games-Line-up etwas angepasst. Beispielsweise sind "River City Ransom", "Final Fantasy 3", "Mario Club Golf" und "Yie Ar Kung Fu" nur beim Mini-Famicom enthalten. Beim Mini-NES gibt es dafür "Bubble Bobble", "Castlevania 2", "Donkey Kong Jr", "Final Fantasy", "Kid Icarus", "Punch Out", "Startropics" und "Tecmo Bowl" exklusiv. Wie gesagt: Zwanghafte Sammler werden um einen Import wohl schwer herumkommen. (zw, 30.9.2016)