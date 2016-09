Ansichtssache: "Israel trauert und die Welt trauert"

foto: reuters/abir sultan/pool

Israels verstorbener Alt-Präsident Shimon Peres "war ein großer Mann für Israel und für die Welt". Das sagte Premier Benjamin Netanyahu in seiner Traueransprache am Freitag in Jerusalem. "Israel trauert und die Welt trauert", betonte er während der Trauerfeier vor tausenden Staatsgästen aus aller Welt.