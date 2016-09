Birnbacher-Prozess: Zwei Jahre teilbedingte Haft für Dobernig

Ehemaliger Kärntner FPÖ-Landesrat gab zu, bei der Vergabe des Millionenhonorars an Steuerberater Birnbacher "ausschließlich im Interesse Haiders" gehandelt zu haben

Klagenfurt – Der ehemalige Kärntner Landesrat Harald Dobernig (FPÖ) ist am Freitag am Landesgericht Klagenfurt im Untreueprozess in der Causa Birnbacher zu zwei Jahren Haft, acht Monate davon unbedingt, verurteilt worden. Der Vorsitzende des Schöffensenats, Christian Liebhauser-Karl, fällte nach dem Geständnis einen Schuldspruch wegen des Verbrechens der Untreue.

Der Angeklagte habe unabhängig von dem abgelegten Geständnis erkennen müssen, dass die zwölf Millionen Euro, die der Villacher Steuerberater Dietrich Birnbacher gefordert hatte, zu hoch gewesen seien, erklärte der Richter in seiner Urteilsbegründung. Dobernig habe sich im Aufsichtsrat der Kärntner Landesholding massiv für die Auszahlung des Honorars ausgesprochen und dadurch einen wesentlichen Tatbeitrag geleistet.

Mit einer Überraschung hatte zuvor der letzte Verhandlungstag begonnen. Dobernig legte ein Teilgeständnis ab, es sei ihm klar gewesen, dass das Sechs-Millionen-Euro-Honorar für Birnbacher zu hoch gewesen sei. Von Parteienfinanzierung habe er aber nichts gewusst.

"Ausschließlich im Interesse Haiders gehandelt"

Bereits unmittelbar nach Verhandlungsbeginn hatte Dobernig erklärt, eine ergänzende Aussage machen zu wollen. Es folgte ein Teilgeständnis bezüglich der ihm vorgeworfenen Untreue ab. Jörg Haider habe ihm gesagt, das sei durchzuziehen. "Mir war klar, dass eine Befürwortung des Birnbacher-Honorars meinerseits nicht im öffentlichen Interesse, sondern ausschließlich im Interesse Haiders war." Von der illegalen Parteienfinanzierung habe er aber nichts gewusst: "Über Parteienfinanzierung ist mit mir in keinster Weise jemals gesprochen worden."

Von Richter Liebhauser-Karl gefragt, ob er sich den Anweisungen Haiders hätte widersetzen können, meinte Dobernig: "Nein." Ob er seine Taten bereue? Er sei damals ein junger Büroleiter mit 25 Jahren gewesen, sagte Dobernig, heute, mit 36 Jahren, habe er eine etwas andere Sicht der Dinge.

Im System Haider sozialisiert

Liebhauser-Karl wollte dann von ihm wissen: "Kann man sagen, dass Sie im System Haider sozialisiert worden sind?" Das bestätigte der Angeklagte: "Ich habe sieben Tage die Woche nichts anderes gekannt."

Die Frage, ob er "verheizt" worden sei, bejahte Dobernig. Eine Beeinflussung der Gutachter bestritt er aber weiterhin. Liebhauser-Karl fragte Dobernig dann: "Hand aufs Herz, warum kommt das Geständnis erst heute und nicht am ersten Verhandlungstag?" Er sei ein treuer Diener seines Herrn gewesen, so Dobernig, habe dafür gelebt "und würde wahrscheinlich heute noch dafür leben".

Seit 2013 in "fiktiver U-Haft" gelebt

Seit 2013 habe er jedoch in "fiktiver U-Haft" gelebt, es sei an der Zeit, ein neues Leben zu beginnen, noch vor seinem Vierziger eine Zäsur zu schaffen. Ob es ihm nach dem Geständnis besser gehe? Dobernig: "Das wird noch Monate und Jahre dauern, bis es mir besser geht."

Angesichts des Geständnisses wurde auf die Einvernahme der noch geladenen Zeugen, darunter Ex-Parteichef Uwe Scheuch, verzichtet und das Beweisverfahren abgeschlossen. (APA, red, 30.9.2016)