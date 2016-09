Staatschefs erweisen Shimon Peres letzte Ehre

Scharfe Sicherheitsvorkehrungen für dutzende Staats- und Regierungschefs

Jerusalem – Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen sind am Freitag zahlreiche Staats- und Regierungschefs zum Begräbnis des verstorbenen ehemaligen israelischen Staatschefs Shimon Peres in Jerusalem eingetroffen. US-Präsident Barack Obama landete in der Früh an Bord der Air Force One auf dem Flughafen von Tel Aviv, bevor er mit einer 30-köpfigen Delegation weiter nach Jerusalem reiste.

Peres wird auf dem Herzl-Berg in Jerusalem feierlich beigesetzt. Für das Begräbnis reisen nach israelischen Angaben mehr als 90 Delegationen aus rund 70 Ländern an.

Österreich zu dritt

Ihre Teilnahme haben außer Obama unter anderen der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck, der französische Staatschef François Hollande und der britische Thronfolger, Prinz Charles zugesagt. Erwartet wird auch der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas und der ägyptische Außenminister Sameh Shukri. Österreich wird von Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ), Alt-Bundespräsident Heinz Fischer und Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) vertreten.

Hamas: "Tag des Zorns"

Die Trauerfeierlichkeiten sollen unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden, rund 8.000 Polizisten sind im Einsatz. Die radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas hat für Freitag zu einem "Tag des Zorns" in Jerusalem und im Westjordanland aufgerufen.

Peres' Sarg sollte am Freitagmorgen vom Parlament zum Nationalfriedhof auf dem Herzl-Berg gebracht werden. Am Donnerstag hatten sich rund 50.000 Menschen von Peres verabschiedet. Sie besuchten den Sarg, der vor der Knesset aufgebahrt war.

Peres war am Mittwoch im Alter von 93 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Er gehörte zur Generation der Gründerväter Israels und war von 2007 bis 2014 Präsident seines Landes. 1994 erhielt er als einer der Förderer des Osloer Abkommens den Friedensnobelpreis gemeinsam mit dem damaligen israelischen Regierungschef Yitzhak Rabin und Palästinenserführer Yasser Arafat. (APA, 30.9.2016)