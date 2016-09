Chipkonzern Qualcomm erwägt Milliardenkauf von Konkurrent NXP

Gespräche über eine Übernahme laut Wall Street Journal im Gang

Der US-Chipkonzern Qualcomm führt einem Medienbericht zufolge Gespräche über eine Übernahme des niederländischen Rivalen NXP Semiconductors. Die Transaktion könnte ein Volumen von mehr als 30 Milliarden Dollar haben, berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Eine Vereinbarung zum Kauf könnte in den nächsten zwei bis drei Monaten getroffen werden. Es sei aber auch möglich, dass Qualcomm andere Optionen in Betracht ziehe. NXP und Qualcomm wollten sich nicht dazu äußern.

Aktienkurs steigt

NXP-Aktien sprangen an der Wall Street rund 19 Prozent in die Höhe, Qualcomm-Anteilsscheine verteuerten sich um 8,5 Prozent. Die Chipbranche wird derzeit von Milliardenübernahmen durchgeschüttelt. Im vergangenen Jahr setzte NXP Semiconductors das Fusionskarussell in Gang, als der Konzern den Konkurrenten Freescale für zwölf Milliarden Dollar übernahm. Qualcomms Chips werdem in Apple – und Samsung -Smartphones eingesetzt. Der kalifornische Konzern hat mit einer Abkühlung der Smartphone-Verkäufe zu kämpfen. (APA, 30.9.2016)