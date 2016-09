TV- und Radiotipps für Freitag, 30. September

Das Geschäft mit dem Sex, Kommissar Wallander: Der Feind im Schatten, Star Wars Episode V: Das Imperium schlägt zurück, Vinyan, Universum History: Der gute und der böse Göring

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Versperrte öffentliche Toiletten in der U-Bahn – was dahintersteckt In den Wiener U-Bahnen sind öffentliche Toiletten oft mit dem Verweis "vorübergehend gesperrt" versehen. Man hat darüber mit U-Bahn-Passagieren gesprochen. Bis 18.51, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Das Geschäft mit dem Sex: Prostitution ohne Grenzen? Sabine Harder und Edgar Verheyen untersuchen das Rotlichtmilieu in Deutschland. Dabei werden sie mit verschiedensten Lebenswegen, Freiwilligen, Gezwungenen, Gebrochenen, Profiteuren und Verlierern konfrontiert. Das stark wachsende Geschäft bringt die Politik dazu, an neuen Punkten des Prostitutionsgesetzes zu arbeiten. Bis 21.00, 3sat

20.15 MANKELL

Kommissar Wallander: Der Feind im Schatten (GB/S/USA/D 2015, Benjamin Caron) Wallander (Kenneth Branagh) ist geschockt: Sein Arzt eröffnet dem erst 55-Jährigen, dass er Alzheimer hat. Ihn quält noch die Frage, wie er seiner Tochter Linda (Jeany Spark) davon erzählen soll, da kommt sie ihm mit einer Nachricht zuvor: Ihr Schwiegervater ist verschwunden. Bis 21.45, Arte

20.15 WELTRAUMMÄRCHEN

Star Wars Episode V: Das Imperium schlägt zurück (The Empire strikes back, USA 1980, Irvine Kershner) Die Rebellen um Luke Skywalker (Mark Hamill) konnten den Todesstern zerstören, doch das Imperium schläft nicht. Luke begibt sich auf die Suche nach Meister Yoda, um seine Jedi-Ausbildung zu beginnen. Währendessen tappen seine Freunde Han (Harrison Ford), Leia (Carry Fisher) und Chewbacca (Peter Mayhew) in eine Falle Darth Vaders. Bis 22.50, ProSieben

21.00 MAGAZIN

Makro: Der Erdogan-Abschwung Deutschland ist der wichtigste Handelspartner der Türkei, doch die autoritären Züge Erdogans haben die Beziehung stark beeinträchtigt. Die Sendung untersucht die lange Tradition der deutsch-türkischen Wirtschaftspartnerschaft und den kürzlich erfolgten Einbruch. Bis 21.30, 3sat

22.35 HORROR

Vinyan (F/UK/B/AUS 2008, Fabrice du Welz) Janet (Emmanuelle Béart) und Paul (Rufus Sewell) haben ihren Sohn 2004 bei dem Tsunami in Thailand verloren. In einer Dokumentation über Straßenkinder glauben sie ihn wiederzuerkennen. Sie brechen in den Dschungel auf, um ihn zu suchen. Anfangs mehr hektisch als gruselig, entwickelt sich der Handlungsstrang für Horrorfans in die richtige Richtung. Die mitfühlende Trauer über den Verlust des Kindes wird später von der Angst abgelöst. Bis 0.05, 3sat

22.45 DOKUMENTATION

Universum History: Der gute und der böse Göring Die Brüder Albert und Hermann Göring sind Geschwister, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Hermann als einer der mächtigsten Nazi-Befehlshaber und Albert, der zahlreichen Juden und NS-Gegnern das Leben rettete. Universum History geht den unterschiedlichen Lebenswegen der beiden nach. Bis 0.15, ORF 2

foto: orf Der Nazi-Befehlshaber Hermann Göring hatte einen jüngeren Bruder, Albert. Dieser setzte sich für Juden und andere Verfolgte ein. "Universum History" stellt ab 22.45 die zwei unterschiedlichen Brüder vor.

23.00 MAGAZIN

Aspekte Mit folgenden Themen: 1) Der unschuldige Doppelmörder? – Neuer Film zum Fall Jens Söring. 2) Plädoyer für politisches Engagement – Kulturschaffende melden sich zu Wort. 3) Ein neues Museum für Afrika – Das Zeitz MOCAA in Kapstadt. 4) Porträt Ferdinand Schmalz – Shootingsstar der Theaterautoren. 5) Elif Shafaks neuer Roman – Der Geruch des Paradieses. Bis 23.45, ZDF

0.00 SHOW

Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann Jan Böhmermann beschäftigt sich satirisch und humorvoll mit aktuellen Ereignissen, Boulevard und Kulturphänomenen. Diesmal zu Gast sind Ralf Kabelka sowie Rapper Dendemann und seine Band Die Freie Radikale. Bis 0.45, ZDF