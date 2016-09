Dominic Thiem in Chengdu im Viertelfinale

Zweisatzsieg gegen den Chinesen Wu Di. Nächster Gegner: Ramos-Vinolas aus Spanien

Chengdu – Dominic Thiem hat seinen Asien-Aufenthalt mit einem Sieg begonnen. Österreichs Tennis-Ass setzte sich im Achtelfinale des ATP-250-Turniers im chinesischen Chengdu gegen Lokalmatador Wu Di in 67 Minuten mit 6:4, 6:4 durch. Im Viertelfinale trifft der 23-Jährige auf den als Nummer fünf gesetzten Spanier Albert Ramos-Vinolas, gegen den er noch nie gespielt hat.

Startschwierigkeiten

Thiem streut Chengdu vor den kommenden größeren Turnieren in Peking (500) und Shanghai (Masters-1000) zum Akklimatisieren und Überwinden der Zeitverschiebung ein. Der Start in Fernost fiel dem Niederösterreicher auch denkbar schwer: Wu nahm ihm gleich seinen ersten Aufschlag zum 0:2 ab.

Doch Thiem, der beim Turnier in der Provinz Sichuan als Nummer eins gesetzt ist und in Runde eins ein Freilos hatte, schaffte das Rebreak und danach vier Games in Folge. Beim Stand von 5:3 und Aufschlag Wu vergab Thiem seinen ersten Satzball, im folgenden Spiel servierte er aber zum 6:4 aus.

Premierenduell mit Ramos-Vinolas



Im zweiten Satz präsentierte sich der 25-jährige Wu bei eigenem Aufschlag souverän, ließ bis zum Stand von 4:4 nur zwei Punkte seines Gegners zu. Wus erste Schwächephase nutzte Thiem aber eiskalt aus. Nach dem Break zum 5:4 (zu Null) spielte der Lichtenwörther den Sieg ungefährdet heim. Im Viertelfinale kommt es zum Premierenduell mit Ramos-Vinolas. Der Weltranglisten-31. setzte sich gegen den Taiwanesen Lu Yen-hsun 7:6(4), 3:6, 6:4 durch. (APA, 29.9.2016)