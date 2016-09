Mehr als hundert Verletzte bei Zugsunglück nahe New York

Entgleister Zug krachte in Bahnhof von Hoboken in New Jersey

Hoboken (New Jersey) – Bei einem Zugsunglück im US-Bundesstaat New Jersey sind nach US-Medienberichten mehr als hundert Menschen verletzt worden. Der mit Berufspendlern voll besetzte Zug war nach Angaben der Behörden Donnerstagfrüh (Ortszeit) entgleist und in den Bahnhof von Hoboken gekracht. US-Fernsehsender zeigten Bilder des Bahnhofs, in dem erhebliche Sachschäden entstanden waren.

Hoboken ist nur durch den Hudson River vom New Yorker Stadtteil Manhattan getrennt. In dem Bahnhof wurde der Zugsverkehr eingestellt, teilte die örtliche Nahverkehrsgesellschaft mit. (APA, 29.9.2016)