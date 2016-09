Erste Raumfahrt-Mission der Uno könnte in fünf Jahren stattfinden

Vereinte Nationen kündigten Allflug eines Dream Chasers für das Jahr 2021 an. Die Finanzierung ist noch unklar

Wien – Die Vereinten Nationen haben angekündigt, ein unbemanntes Raumschiff in den Weltraum zu schicken. Wie das United Nations Office for Outer Space Affairs (Unoosa) mit Sitz in Wien dieser Tage mitteilte, soll schon 2021 ein Dream Chaser des US-Unternehmens Sierra Nevada Corporation zu einer zweiwöchigen Testmission in einen niedrigen Erdorbit aufbrechen. Der neun Meter lange Dream Chaser wirkt wie eine verkleinerte Variante der klassischen Space-Shuttles der Nasa und befindet sich derzeit noch in der Testphase.



Entsprechende Verträge mit Sierra Nevada waren bereits im Juni unterzeichnet worden, doch erst am internationalen Astronautenkongress im mexikanischen Guadalajara wurde auch der dazu gehörige Zeitplan präsentiert. Über den konkreten Zweck des Raumflugs ließ sich die Unoosa nicht im Detail aus. In ihrer Aussendung lud die UN-Agentur für Weltraumfragen alle Mitgliedstaaten dazu auf, Vorschläge für eventuelle Projekte einzureichen.

Unklare Finanzierung

Allzu große Euphorie über das Projekt sollte man sich allerdings zumindest vorerst noch verkneifen, denn die Finanzierung des Fluges steht bisher noch in den Sternen. Ein Teil des Geldes könnte von jenen Ländern kommen, die sich mit einer Nutzlast beteiligen. Für den Großteil der Kosten hofft die Unoosa aber auf "größere Sponsoren", wie es heißt.



Gelingt die Spendensammlung und wird der Dream Cheaser tatsächlich rechtzeitig fertig, dann könnte womöglich bereits in fünf Jahren ein Raumschiff mit dem Logo der Vereinten Nationen die Erde umkreisen. (red, 29.9.2016)