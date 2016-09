Waffen im Haushalt: Höheres Sicherheitsgefühl oder mehr Unsicherheit?

Feuerwaffenbesitz – ein Thema, das kontrovers diskutiert wird. Wie stehen Sie zum privaten Waffenbesitz? Teilen Sie Ihre Meinung und Erfahrungen im Forum!

Die Zahl der Waffenbesitzer in Österreich steigt, im Vergleich zum Juli 2014 verzeichnen die Mitgliedereinträge im Zentralen Waffenregister ein Plus von 18,5 Prozent. Am stärksten stieg die Zahl in der Steiermark, Salzburg und Kärnten, die geringsten Zuwächse verzeichnet Wien.

Im Forum auf derStandard.at wird dazu angeregt diskutiert, ein wiederkehrendes Thema ist die gefühlte Sicherheit beziehungsweise deren Verschlechterung. Für manche User tragen die Waffenbesitzer zur Verschlechterung des Sicherheitsgefühls bei.

Doch es gibt durchaus auch User, die aus ihrer persönlichen Geschichte heraus den Wunsch nach einer privaten Waffe nachvollziehen können.

Andere wiederum haben selbst eine Waffe und erklären, wieso sie sich zu diesem Schritt entschlossen haben und wie es ihnen damit geht.

Viel strengere Beschränkungen beim privaten Waffenbesitz werden auch gefordert.

Und die Frage nach den Gründen, die dem starken Anstieg der Mitgliedereinträge im Zentralen Waffenregister zugrundeliegen, wird gestellt.

