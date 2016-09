Vier von fünf Unternehmen wollen Flüchtlinge einstellen

Asylwerber würden mit "offenen Armen" in Betrieben empfangen, geht aus einer Umfrage hervor

Wien/Bad Ischl – Österreichs Unternehmen wünschen sich einer Umfrage zufolge eine bessere Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und Migranten. Außerdem befürworten sieben von zehn Firmen eine gesteuerte Zuwanderung zum Ausgleich des Fachkräftemangels, erklärte das Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY (früher Ernst & Young) auf Basis einer Befragung von 900 Mittelstandsunternehmen am Donnerstag.

Demnach sehen 68 Prozent der Mittelständler ein Verbesserungspotenzial bei Integrationsmaßnahmen, 42 Prozent sogar in "erheblichem Ausmaß". Keine einzige Firma beurteilt die Integration, so wie sie läuft, als "sehr gut", nur jede hundertste als "eher gut".

83 Prozent sind dafür, asylberechtigte Flüchtlinge so rasch wie möglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Jeder Sechste ist hier "eher" dagegen. Selbst Asylwerber, die derzeit nicht arbeiten dürfen, würde mehr als die Hälfte der 900 befragten Unternehmen einstellen. Asylwerber würden mit "offenen Armen" in den Betrieben empfangen, interpretiert EY das Umfrageergebnis.

"Für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration braucht es dringend gemeinsame Anstrengungen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft", fordert darob EY-Partner Helmut Maukner. 82 Prozent der Firmen würden Flüchtlinge mit Arbeitsberechtigung beschäftigen. Hochgerechnet seien das mehr als 32.500 mittelständische Unternehmen.

Auch Sozialpartner für bessere Intergration

Geht es nach den Sozialpartnern, soll Flüchtlingen der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werden. Das sieht das gemeinsame Papier von ÖGB und Kammern zum "Bad Ischler Dialog" vor, der heuer dem Thema Integration gewidmet ist. Unter anderem plädieren die Sozialpartner dafür, den Dienstleistungsscheck für Asylwerber zu öffnen.

Dies hat Sozialminister Alois Stöger (SPÖ), der ebenfalls in Bad Ischl zu Gast ist, schon mehrfach gefordert. Bisher ist er mit dieser Initiative aber beim Koalitionspartner abgeblitzt.

Aufgenommen ins Sozialpartner-Papier wurde ferner eine Forderung, die schon 2011 in Bad Ischl erhoben wurde, nämlich dass Asylwerber ab dem sechsten Monat nach Antragsstellung in den Arbeitsmarkt eintreten dürfen, sofern keine anderen Arbeitnehmer für die Aufgabe zur Verfügung stehen, also mittels eines Ersatzkräfte-Verfahrens. Wunsch der Sozialpartner ist weiters, dass schon bei der Grundversorgung darauf acht gegeben wird, dass die Flüchtlinge gemäß der Möglichkeiten am Arbeitsmarkt verteilt werden.

Rechtsrahmen für gemeinnützige Arbeit

Als Ergänzung zum von der Regierung geplanten Katalog von Hilfstätigkeiten, die Asylwerbern offen stehen sollen, werben Arbeitnehmer- und Dienstgeber-Vertreter für die Schaffung eines Rechtsrahmens für zulässige gemeinnützige Beschäftigung. Etabliert werden soll ein anrechnungsfreier Zuverdienst bis zur Geringfügigkeitsgrenze, ohne die Grundversorgung einbüßen zu müssen.

Frei stehen sollen Asylsuchenden mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit ab dem 15. Lebensjahr sämtliche Lehrstellen. Die Aufnahme eines Lehrverhältnisses soll dabei nicht durch den Wegfall von Sozialtransfers unattraktiv gemacht werden, das heißt, es soll nicht mehr vorkommen, dass man als Lehrling sogar weniger Einkommen bezieht, als wenn man nichts tut. Zudem soll die Ausbildungspflicht bis zum 18. Lebensjahr auf diese Personengruppe ausgedehnt werden.

Rasches Screening gefordert

Breiten Raum im Sozialpartner-Papier nehmen Maßnahmen zu einer besseren Koordination im Integrationsbereich, ein rasches Screening der Fähigkeiten der Flüchtlinge sowie eine schnellere Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen ein. Wunsch der Sozialpartner ist, dass bereits während des Asylverfahrens eine klare Zuständigkeit für die Integration geschaffen werden soll, die vom Außenministerium und dem Integrationsfonds übernommen werden soll.

Für anerkannte Flüchtlinge sehen die Sozialpartner unter anderem vor, dass alle Eingliederungsmaßnahmen wie Eingliederungsbeihilfen (für die Arbeitgeber) auch bei Asylberechtigten zur Verfügung stehen.

Ein Bekenntnis der Sozialpartner gibt es schließlich dazu, die Wurzeln der neu nach Österreich kommenden Personen zu pflegen und auch für Österreich nutzbar zu machen. So wird verlangt, den Ausbau von bilingualen Kindergärten zu forcieren und muttersprachlichen Unterricht "nach Möglichkeit" weiter auszubauen. (red, APA, 29.9.2016)