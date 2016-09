45 Millionen Euro für neues Jugendportal von ARD und ZDF

Dafür EinsPlus und ZDFkultur vor Sendeschluss – Plattform startet mit "Das Internet ist vorbei"

Berlin –ARD und ZDF investieren zusammen rund 45 Millionen Euro in ihr neues Jugendportal "Funk", berichtet der deutsche Branchendienst Horizont. Zum Vergleich: Der ORF budgetiert für seinen Spartensender ORF 3 bisher mit rund 13 Millionen Euro im Jahr.

"Funk" nennen ARD und ZDF ihr gemeinsames Onlineportal für junges Publikum, das am Samstag offiziell starten soll. Die beiden öffentlich-rechtlichen deutschen Anstalten müssen, um Rundfunkgebühren dafür zu verwenden, im Gegenzug zwei TV-Spartenkanäle einstellen: EinsPlus und ZDFkultur senden nur noch bis morgen, Freitag. Die Inhalte gibt es Online, per eigens konzipierter App und in den Sozialen Medien.

Ein erstes Youtube-Video kündet schon von "Funk", das für sich wirbt mit "What the Fu*k! Das Internet ist vorbei". Einen ersten, kunterbunten Vorgeschmack liefert ein Youtube-Video von "Funk":

funk

Laut ARD wird "Funk" mit mehr als 40 verschiedenen Video-Formaten starten. Neue Inhalte soll es mindestens einmal pro Woche geben. "In der Satire 'Datteltäter' geht es zum Beispiel um das deutsch-muslimische Selbstverständnis, in '1080 Nerd Scope' nimmt sich Youtube-Star Le Floid die neusten Games vor, und Comedian Moritz Neumeier redet einen Kaffee lang so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist", heißt es. (red, 29.9.2016)