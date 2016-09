Afghanischer Präsident und Warlord Hekmatjar schließen Frieden

Vertrag unterzeichnet – Immunität für Extremistengruppe Hisb-e Islami

Kabul – Ein Friedensvertrag der afghanischen Regierung mit einem der brutalsten Kriegsherren des Landes ist nach Monaten der Vorbereitungen und Streitereien offiziell in Kraft getreten. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani und der Chef der Extremistengruppe Hisb-e Islami, Gulbuddin Hekmatjar, unterzeichneten am Donnerstag das Abkommen.

Der Milizenchef war der Zeremonie im Präsidentenpalast durch eine Videoverbindung von einem unbekannten Ort aus zugeschaltet. Hekmatjar steht als "Terrorist" noch auf mehreren schwarzen Listen, unter anderem der USA.

Immunität

Vertreter der Regierung sowie von Hekmatjars Lager hatten den Vertrag schon im Mai unterschrieben. Eine weitere Unterschriftenrunde gab es vergangene Woche. Zank über einzelne Paragrafen hatte die Unterschrift der höchstrangigen Vertragspartner hinausgezögert.

Das Abkommen sichert Hisb-e Islami Immunität für "vergangene politische und militärische" Taten zu. Dafür muss die Gruppe alle militärischen Aktivitäten einstellen.

Hekmatjar (69) war in den 1980er-Jahren der von Saudi-Arabien und den USA bestfinanzierte Mujaheddin-Anführer im Kampf gegen die Sowjets in Afghanistan. Im Kampf um die Herrschaft in Kabul wurde er für den Tod Tausender Zivilisten verantwortlich gemacht. Später leitete er mit Hisb-e Islami die nach den Taliban zweitgrößte Widerstandsgruppe gegen die afghanische Regierung und internationale Truppen. (APA, 29.9.2016)