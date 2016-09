"Call of Duty: Infinite Warfare": Betatest ohne PC-Spieler

Beta startet Mitte Oktober für PS4- und XBO-Spieler

Auf Activisions Hausmesse Call of Duty XP wurde die Beta zu "Call of Duty: Infinite Warfare" bereits angekündigt, nun wurde auch der Termin für die Testspielphase bekanntgegeben. Alle, die das Spiel für PlayStation 4 vorbestellt haben, können sich ab 14. Oktober, 19:00 Uhr, als Erste in die Beta stürzen.

Ohne PC-Spieler

Die Beta wird am Freitag, den 21. Oktober ab 19:00 Uhr für alle Fans fortgesetzt, die das Spiel entweder für PlayStation 4 oder Xbox One vorbestellt haben, und am Montag, den 24. Oktober um 19:00 Uhr enden. PC-Spieler werden vom Betatest allerdings ausgeschlossen. (red, 29.9.2016)