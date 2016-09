HP rudert bei Verbot fremder Druckerpatronen zurück, SPÖ fordert Sammelklage

SPÖ kritisiert Unternehmen und fordert Möglichkeit der Sammelklagen in Österreich

Die Aufregung um HPs Verbot markenfremde Druckerpatronen einzusetzen hat auch die SPÖ erreicht. Für Justizsprecher Hannes Jarolim sei es "völlig inakzeptabel", dass das Unternehmen ohne Wissen der Kunden ein Software-Update auf Druckern durchführt, nach dem nur mehr HP-eigene Druckerpatronen verwendet werden können. Er fordert, dass das Justizministerium in Österreich Sammelklagen zulässt. Inzwischen ist HP zurückgerudert.

Scharfe Kritik von US-Datenschützern

HP argumentierte unter anderem damit "Innovationen und geistiges Eigentum" schützen zu wollen. Schon im März hatte das Unternehmen eine eingeschränkte Nutzung markenfremder Patronen angekündigt. Mit dem Mitte September ausgespielten Update, ist nun nicht mehr möglich Patronen einzusetzen, die nicht von HP kommen. Die US-amerikanische Electronic Frontier Foundation hat diese Praxis scharf verurteilt. Eine Petition dagegen wurde gestartet.

"Dieses Beispiel von Schleichsoftware zeigt, wie dringend notwendig eine Gruppen- und Sammelklage ist, um sich gegen diese unlauteren Geschäftspraktiken von großen internationalen Konzernen zu wehren", so Jarolim in einer Aussendung. In Österreich sind Sammelklagen in der Form, wie sie etwa in den USA eingebracht werden können, nicht möglich. Hierzulande kommt es zwar auch zu gesammelten Klagen, allerdings muss zuvor erst abgeklärt werden, ob die Fälle überhaupt ähnlich gelagert sind, was das eigentliche Verfahren oft verzögert. Jarolim appelliert an das Justizministerium, klassische Sammelklagen in Österreich zuzulassen.

HP kündigt neues Update an

HP hat indes angekündigt, dass man Nutzern in Zukunft doch wieder die Möglichkeit geben will, fremde Patronen einzusetzen. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, entschuldigte sich HP für die Vorgehensweise. Ein neues Software-Update soll die Restriktionen wieder aufheben. (red, 29.9.2016)