Kunst, Teigtaschen und Gespräche beim Langen Tag der Flucht

Das UNHCR organisiert am Freitag zum fünften Mal den Langen Tag der Flucht. In ganz Österreich finden kostenlose Events und Workshops statt



Wien – Mit rund 100 Kunst-, Kultur- und Sportveranstaltungen sowie Workshops und Diskussionen in ganz Österreich will das Flüchtlingshochkommissariat UNHCR am Freitag zum fünften Mal beim Langen Tag der Flucht auf die Lage von Flüchtlingen aufmerksam machen. Ein Programmüberblick in Bildern.