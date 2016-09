SPÖ-Reformparteitag wird am 12. und 13. Mai stattfinden

Graz als Austragungsort für rotes Großevent mit Programmbeschluss. Der Wiener Parteitag wird deshalb auf Herbst 2017 verschoben

Wien/Graz – Der nächste ursprünglich bereits für diesen Herbst angedachte Bundesparteitag der SPÖ wird am 12. und 13. Mai 2017 in Graz stattfinden. Das hat der Wiener Landesparteichef, Bürgermeister Michael Häupl, am Donnerstag im Gespräch mit der APA angekündigt.

Beim Treffen der Genossen soll der laufende Reformprozess mit dem Beschluss eines neuen Parteiprogramms finalisiert werden. Die Terminfestsetzung hat auch Auswirkungen auf den Wiener Parteitag, der traditionell ebenfalls im Frühling stattfindet. Er wird laut Häupl auf Herbst 2017 verschoben.

Die terminliche Festlegung geschah laut Häupl unter dem Vorbehalt, dass im Frühjahr keine Nationalratswahl stattfindet. "Falls doch, sind wir flexibel genug, das noch zu ändern", versicherte er – wobei er beteuerte, dass die SPÖ keine vorgezogene Wahl im Bund wünsche. (APA, 29.9.2016)