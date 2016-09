Schnizer erklärt sich vor Verhandlung mit FPÖ-Beteiligung für befangen

Verfassungsrichter lässt sich bei Verhandlung über Tiroler Agrargemeinschaften vertreten, weil FPÖ Beschwerde unterstützte

Wien – Der mit der FPÖ im Clinch liegende Verfassungsrichter Johannes Schnizer nimmt an der öffentlichen Verhandlung über die Tiroler Agrargemeinschaften am Donnerstag nicht teil. Schnizer hat sich für befangen erklärt, weil die FPÖ an der entsprechenden Beschwerde des Tiroler Landtags beteiligt war, bestätigte der Verfassungsgerichtshof der APA.

Nicht kommentieren wollte der Sprecher des Gerichts einen Bericht der "Presse", wonach mehrere Mitglieder des Gerichtshofs auf Schnizers Rücktritt drängen. "Wir wollen uns als Gerichtshof nicht an Spekulationen beteiligen", sagte Präsidialdirektor Dieter Kandlhofer, der vorübergehend als Sprecher des Höchstgerichts agiert.

Vorwurf an die FPÖ

Schnizer hat die Kritik der FPÖ auf sich gezogen, weil er der Partei in Interviews vorgeworfen hat, die Wahlanfechtung bereits vor der Bundespräsidenten-Stichwahl vorbereitet zu haben. Belege dafür legte Schnizer nicht vor und begründete seinen Verdacht mit der überaus ausführlichen Anfechtungsschrift, die nicht in einem derart kurzen Zeitraum erstellbar sei. Die Partei und ihr Anwalt Dieter Böhmdorfer wiesen den Vorwurf zurück.

In der Verhandlung am Donnerstag wird Schnizer von Ersatzmitglied Angela Julcher vertreten. Sie arbeitet regulär am Verwaltungsgerichthsof. (APA, 29.9.2016)