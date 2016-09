Deutsche Arbeitslosigkeit auf 35-Jahrestief

Der deutsche Arbeitsmarkt hat sich zu Herbstbeginn zwar schlechter als erwartet entwickelt, die Zahl der Arbeitslosen sinkt dennoch stark

Nürnberg – Dank des Herbstaufschwungs ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland deutlich gesunken. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg registrierte im September 2,608 Millionen Erwerbslose, wie die Behörde am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Das waren 77.000 Erwerbslose weniger als im August und 100.000 weniger als im Vorjahr.

Laut der Bundesagentur ist dies die niedrigste Arbeitslosigkeit in Deutschland seit dem März des Jahres 1991. Die Arbeitslosenquote ging um 0,2 Punkte auf 5,9 Prozent zurück.

"Mit der einsetzenden Herbstbelebung hat sich die Arbeitslosigkeit im September deutlich verringert", sagte BA-Chef Frank-Jürgen Weise. Die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern sei gleichzeitig weiterhin hoch. "Der Arbeitsmarkt hat sich insgesamt weiter gut entwickelt, obwohl sich der Beschäftigungszuwachs in den letzten beiden Monaten nicht fortgesetzt hat", sagte Weise.

Die um jahreszeitliche Einflüsse bereinigte Erwerbslosenzahl stieg im Vergleich zum August leicht – um 1.000 auf 2,68 Millionen. Sie nahm nur im Westen zu, im Osten ging sie zurück.

Der Rückgang der Erwerbslosenzahlen hat vorwiegend saisonale Gründe: Ausbildungsabsolventen finden oft erst nach den Sommerferien eine feste Stelle. Zudem sorgen die teils bis in den September dauernden Werksferien dafür, dass Unternehmen neue Mitarbeiter erst im Spätsommer einstellen.

Dennoch haben Jobsucher derzeit beste Chancen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Deutsche Firmen hätten im September so viele freie Stellen gehabt wie selten zuvor, berichtete die BA. (Reuters, 29.9.2016)