Haller, Eisel und Brändle Österreichs WM-Starter

Sprinter Haller soll im Straßenrennen bei der WM in Katar vorne mitmischen

Der Österreichische Radsport-Verband (ÖRV) hat am Donnerstag erwartungsgemäß Marco Haller, Bernhard Eisel und Matthias Brändle für das abschließende Herrenstraßenrennen der WM (9. bis 16. Oktober) in Katar nominiert. Haller will auf dem flachen Kurs unterstützt von Eisel und Brändle im Kampf gegen die zahlreichen Sprint-Asse vorne mitmischen.

"Marco Haller soll eine Top-Platzierung holen und Matthias Brändle und vor allem der routinierte Bernhard Eisel ihn so gut wie möglich ins Finale bringen", meinte ÖRV-Teamchef Franz Hartl im Hinblick auf das abschließende Straßenrennen (257,5 km) am 16. Oktober.

Ex-Stundenweltrekordler Brändle ist davor im Einzelzeitfahren (40 km) Anwärter auf einen Top-Ten-Platz. Olympiateilnehmer Georg Preidler bestreitet zum Auftakt mit dem Giant-Rennstall das Teamzeitfahren. Das Frauen-Straßenrennen fahren Christina Perchtold und Sarah Rijkes.

Im Junioren-Straßenrennen geht Felix Gall zwar als Titelverteidiger an den Start, der Osttiroler ist nach wochenlanger Verletzungs- und Krankheitspause auf dem ungeliebten Flachterrain diesmal aber kein Medaillentipp. Im U23-Bewerb ruhen die Hoffnungen vor allem auf Daniel Auer. (APA, 29.9.2016)