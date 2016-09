Innsbrucker FPÖ-Politiker angeblich mit gefälschtem Erotikfoto erpresst

Klubobmann Vescoli ging laut eigenen Aussagen nicht auf Forderungen ein und drohte mit Polizei

Innsbruck – Der Klubobmann der Innsbrucker Freiheitlichen, Winfried Vescoli, ist angeblich via Facebook mit einem gefälschten Erotikfoto erpresst worden. "Das Bild zeigt meinen Kopf und den nackten Unterkörper eines anderen Mannes", sagte er der "Tiroler Tageszeitung" vom Donnerstag. Die Internetbekanntschaft habe 1.000 Euro gefordert, dann würde sie von einer Veröffentlichung absehen.

Ihren Anfang nahm die Geschichte mit einer Freundschaftsanfrage über Facebook, die Vescoli bestätigt habe: "Zumal die Dame auch mit einigen Parteifreunden in Kontakt war." Danach sei die Frau schnell zu Sache gekommen: "Nach etwas Smalltalk wollte sie mit mir via Skype telefonieren", wurde Vescoli in der "TT" zitiert.

Kopf auf nackten Männerkörper kopiert

Wenig später habe sie ein Video mit schlüpfrigem Inhalt und ein Bild übermittelt, auf dem der Gemeinderat angeblich zu erkennen sei. "Sie hat wohl mein Foto aus dem Internet heruntergeladen und mit dem nackten Unterkörper eines erregten fremden Mannes kombiniert", erklärte der Freiheitliche.

Anschließend habe die vermeintliche Linzerin damit gedroht, das Bild an Vescolis gleichnamige Verwandte zu senden, wenn er nicht 1.000 Euro bezahle. Als er ihrer Forderung nicht nachkam, sei die Frau immer dreister geworden: "Am Ende wollte sie 10.000 Euro", so Vescoli.

Der Freiheitliche ging daraufhin in die Offensive und erklärte der Erpresserin, dass er bereits die Polizei eingeschaltet habe und sein Account überwacht werde. Daraufhin brach der Kontakt mit der Facebook-Bekanntschaft ab. Das Foto wurde nicht veröffentlicht. (APA, 29.9.2016)