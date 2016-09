Frau in Wien erstochen: Verdächtiger mit Überdosis im Spital

47-jähriger Lebensgefährte bereits am Tattag in Wien-Meidling gefunden

Wien – Zwei Tage nach dem Mord an einer 53-Jährigen in Wien-Favoriten ist nun der Aufenthaltsort des tatverdächtigen Lebensgefährten klar. Der 47-Jährige wurde bereits am Dienstag reglos im Innenhof einer Wohnhausanlage in Wien-Meidling gefunden. Er hatte offenbar eine Überdosis Drogen genommen, sagte Polizeisprecher Roman Hahslinger. Der Mann befindet sich in künstlichem Tiefschlaf im Krankenhaus.

Anrainer hatten den Mann am Dienstag gefunden und die Rettung verständigt. Er wurde in einem "komatösen Zustand" ins Spital gebracht, sagte Hahslinger. Nachdem Medien ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht hatten, wurde er vom Krankenhauspersonal wiedererkannt, Mittwochabend verständigten Spitalsmitarbeiter die Polizei. Der Mann ist mittlerweile außer Lebensgefahr, eine Befragung war aber noch nicht möglich.

Mutter entdeckte Leiche

Der Mann ist dringend verdächtig, in der Nacht auf Dienstag seine Lebensgefährtin in seiner Wohnung in Favoriten erstochen zu haben. Seine Mutter hatte die Leiche der Frau am Dienstag entdeckt. Die 71-Jährige hatte sich Sorgen gemacht, weil sie weder ihren Sohn noch seine Freundin erreicht hatte, und daraufhin die Wohnung geöffnet. In der Brust der Frau steckten noch zwei Messer. Die Obduktion ergab, dass die Niederösterreicherin verblutet ist. (APA, 29.9.2016)