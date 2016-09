"Blutsbrüder": Armin Wolf liest Karl May – mit Glavinic, Maurer, Tartarotti

"Kleines Bühnenprojekt" des ORF-Anchorstars im Wiener Rabenhof

Wien – Nur falls Sie sich fragten, warum ORF-Anchorstar Armin Wolf dieser Tage auf Twitter "für kleines Bühnenprojekt eineN eloquenteN AmerikanistIn/AnglistIn mit Schmäh in Wien" suchte: Er wird am 26. Jänner zusammen mit Thomas Glavinic, Thomas Maurer und Guido Tartarotti im Wiener Rabenhof-Theater Karl May lesen. Titel des Projekts: "Blutsbrüder".

Würde für kleines Bühnenprojekt eineN eloquenteN AmerikanistIn/AnglistIn mit Schmäh in Wien suchen. Hätte da ev. wer eine Empfehlung? — Armin Wolf (@ArminWolf) 26. September 2016

Wolf antwortete nicht auf eine STANDARD-Anfrage, was er denn da plant. Im Rabenhof indes konnte man zumindest mit groben Koordinaten über "Blutsbrüder" aufklären. Näheres und Pressebilder soll es in etwa einem Monat geben.

Wolf hatte übrigens auf seinen Twitter-Aufruf binnen weniger Stunden einen "perfekten Anglisten" für das Projekt gefunden. (red, 29.9.2016)