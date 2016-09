Riesiges Straßenkunstwerk am Eiffelturm

Paris – Direkt unter dem Pariser Eiffelturm hat der US-Künstler Cleon Peterson ein 700 Quadratmeter großes Straßenkunstwerk geschaffen. Zu sehen sind riesige Schwarz-Weiß-Silhouetten tanzender Männer und Frauen.

"Ich will damit die Einigkeit der Menschen zeigen. Und wo wirkt diese Aussage besser als unter dem Eiffelturm, wo jeden Tag Tausende Menschen aus aller Welt zusammenkommen?", sagte der Künstler der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.

Nächtliche Kunstattraktionen

Das Kunstwerk ist laut Mitteilung der Eiffelturm-Gesellschaft für die sogenannte Nuit Blanche an diesem Samstag konzipiert, bei der Pariser Kunstattraktionen nachts zu sehen sind. Gemeinsam mit neun anderen Künstlern arbeitete der 42-jährige Peterson vier Tage an dem Werk. Noch umgrenzt ein Zaun die Malerei auf dem Boden – vom Samstag an soll sie aber auch von Nahem zu sehen sein. Und das bis zum 17. Oktober. Den besten Ausblick gibt es von der ersten Etage des Eiffelturms. (APA, 29.9.2016)