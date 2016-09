Fluglinie Air Berlin baut 1.200 Jobs ab

Lufthansa übernimmt bis zu 40 Maschinen per Leasing

Berlin – Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin streicht im Zuge eines umfassenden Konzernumbaus 1200 Stellen. Die Flotte soll auf 75 Flugzeuge in etwa halbiert werden und der Konkurrent Lufthansa soll per Leasing bis zu 40 Maschinen übernehmen, wie Air Berlin am Mittwochabend mitteilte. Ferner soll das Touristikgeschäft mit 35 Flugzeugen in einen eigenständigen Bereich verlagert werden. Hierfür würden "strategische Optionen" geprüft. "Die neue Air Berlin wird von einer schlankeren Unternehmensstruktur profitieren", sagte Konzernchef Stefan Pichler. Zudem werde man sich konzentrieren auf "das Langstreckengeschäft und die ertragsstärkeren Verbindungen ab unseren beiden großen Einzugsgebieten Düsseldorf und Berlin".

Air Berlin hat in den vergangenen acht Jahren nur einmal einen Nettogewinn eingeflogen. Auch unter Pichler gelang keine Wende. Der Nettoverlust wuchs trotz rapide gefallener Öl- und damit Kerosinpreise 2015 auf den Rekord von 447 Millionen Euro. Das Unternehmen hängt am Tropf von Großaktionär Etihad, der schon mehr als eine Milliarde Euro in Air Berlin gesteckt hat.

Deal mit Lufthansa

Der Deal mit der Lufthansa umfasst das Cockpit- und Kabinenpersonal, die technische Wartung, die Versicherung und die Betriebskosten. Das Abkommen ermögliche es, überschüssige Kapazitäten zu reduzieren und die Restrukturierungskosten zu reduzieren, erklärte Air Berlin. Die Vereinbarung soll sechs Jahre laufen und mit dem Sommerflugplan am 26. März 2017 beginnen.

Für die Lufthansa ist es ein wichtiger Schritt zum Ausbau seiner Billigflugtochter Eurowings. Der Neueinsteiger mit 90 Flugzeugen soll rund 40 Prozent günstiger fliegen als die Lufthansa und so im Wettbewerb mit den Billig-Airlines Ryanair und Easyjet bestehen können. Die Lufthansa betonte denn auch, Eurowings werde mit dem Air-Berlin-Deal die "Kapazitäten erheblich ausbauen". Kurz zuvor hatte die Lufthansa angekündigt, die übrigen 55 Prozent an Brussels Airlines zu übernehmen. Die Frankfurter zogen damit eine Option und stockten ihren Anteil von 45 auf 100 Prozent auf. Wie die belgische Fluggesellschaft in den Konzern eingegliedert wird, ist laut Lufthansa noch nicht ganz klar.

Berlins Regierung besorgt

Wie Reuters jüngst von Insidern erfahren hatte, sprechen Air Berlin und sein Großaktionär Etihad mit dem Reisekonzern TUI darüber, 30 bis 40 Maschinen der österreichischen Air-Berlin-Tochter Niki mit dem Ferienflieger TUIfly zusammenzulegen, der bereits mit Air Berlin kooperiert.

Berlins Wirtschaftssenatorin Cornelia Yzer sagte Reuters TV, in der Politik beobachte man Air Berlin schon seit längerem "mit großer Sorge." Yzer zeigte sich zuversichtlich, dass der Luftfahrtstandort Berlin keinen Schaden nehme. "Wir hoffen, dass es eine Perspektive für das Unternehmen gibt, gegebenenfalls in Kooperation mit anderen Partnern." Das Interview mit Yzer fand vor dem angekündigten Konzernumbau statt. (Reuters, 28.9.2016)