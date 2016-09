Papst: Es gibt auch katholische Fundamentalisten

Franziskus traf Vertreter des Jüdischen Weltkongresses: "Ich bete für euch und die Muslime"

Vatikanstadt – Papst Franziskus setzt auf persönliche Beziehungen zu Muslimen als Mittel gegen Islamismus. Man dürfe keine Angst haben, miteinander "wie mit Brüdern" zu reden, sagte er laut der Vatikanzeitung "Osservatore Romano" (Mittwoch) bei einem Treffen mit Vertretern des Jüdischen Weltkongresses. Statt auf theologische Debatten setze er auf "Freundschaft mit Leuten, die nicht so fundamentalistisch sind".

Fundamentalismus sei "der Feind des Dialogs", sagte Franziskus laut Kathpress. Solche "mehr oder weniger kleinen Gruppen" gebe es in allen Religionen, auch unter Katholiken. Dagegen tue es gut, Freundschaften zu schließen, sagte der Papst seinen jüdischen Gesprächspartnern. "Ich bete für euch und die Muslime, und ich weiß, dass viele von euch und viele Muslime für mich beten", so Franziskus.

Mit Blick auf die jüdisch-katholischen Beziehungen sagte der Papst, die "gute Verbundenheit" beider Religionen sei essenziell. "Man kann das Christentum nicht ohne seine jüdischen Wurzeln verstehen. Aus diesem Grund kann das Christentum nicht antisemitisch sein", sagte er. Die Delegation des Jüdischen Weltkongresses war mit ihrem Präsidenten Ronald Lauder am Montag zu einem längeren Austausch bei Franziskus in dessen Residenz Santa Marta.

Schönborn kritisiert Widerstand gegen Papst

Kardinal Christoph Schönborn hat sich erschüttert über den Widerstand aus Kirchenkreisen gegen Papst Franziskus geäußert: "Es schmerzt mich, dass er so viel angefeindet wird – innerhalb der Kirche. Was ist das? Er ist doch der Nachfolger Petri! Er ist doch der Papst!", so der Wiener Erzbischof am Dienstag laut Kathpress bei seiner Predigt im Rahmen des Medjugorje-Friedensgebetes im Stephansdom.

Sehr viele Menschen in der Welt seien dankbar für das Zeugnis von Papst Franziskus, "für seine Güte und seine Liebe zu den Armen und zu den Gefallenen. Es ist das Evangelium, das er uns vorlebt", betonte Schönborn vor 4.000 Gläubigen. Dass der Papst dabei "so viel Widerstand" aus den eigenen Reihen erfahre, sei völlig unverständlich. Es sei wichtig, für den Papst zu beten. (APA, 28.9.2016)