Eric Cantona will englischer Teamchef werden

ManUnited-Legende präsentiert sich in Bewerbungs-Video als idealen Kandidaten für Allardyce-Nachfolge

Nachdem Sam Allardyce mit einer für alle Zukunft wohl unübertrefflichen Bilanz (Erfolgsquote 100 Prozent) nach 67 Tagen als Englands Teammanager abging, ist der Fußballverband FA auf der Suche nach einem Nachfolger. Gareth Southgate soll die Three Lions interimistisch für die nächsten vier Spiele übernehmen, doch ein großes Kaliber ist bereits mit einer Initiativbewerbung in Videoform für den Job vorgeprescht: Kein geringerer als ManUnited-Legende Eric Cantona will den Job übernehmen.

Für den Fall seiner Berufung gibt der Franzose den Engländern vier fundamentale Versprechen, eines davon: Keinesfalls wieder gegen eine "kleine gefrorene Insel" zu verlieren, die im Tor einen Filmregisseur und als Co-Trainer einen Zahnarzt aufbietet. Er sei der richtige Mann, so Cantona weiter, schließlich sei er im für Englands Fußball so bedeutungsvollen Jahr 1966 geboren. Er ruft schließlich die Öffentlichkeit auf, die Frage in einem Referendum zu entscheiden. (red, 28.9. 2016)