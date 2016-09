RAI zeigt im Oktober TV-Serie über Medici-Dynastie mit Dustin Hoffman

Preview in Florenz geplant

Rom – Italiens öffentlich-rechtliche TV-Anstalt RAI zeigt am 17. Oktober den ersten Teil der TV-Serie "Medici, die Herren von Florenz" über die Florentiner Dynastie mit Hollywoodstar Dustin Hoffman in der Hauptrolle. Vor dem Start der achtteiligen Serie mit internationalem Cast ist eine Preview am 14. Oktober im Palazzo Vecchio, dem Rathaus von Florenz, geplant.

An der Preview sollen sich internationale Käufer beteiligen, die Interesse für die Serie gezeigt haben. Anwesend sind neben Hoffmann, der Giovanni de' Medici spielt, auch Richard Madden ("Game of Thrones"), sowie der in Kroatien geborene US-Regisseur Sergio Mimica-Gezzan. Die Dreharbeiten haben in Siena, Montepulciano und Florenz, Heimat der Medici-Familie, stattgefunden, berichtete die Florentiner Tageszeitung "La Nazione".

Die Serie von Drehbuchautor Frank Spotnitz wurde für Big Light Productions hergestellt und von RAI Fiction mitproduziert. In der Serie geht es um den Aufstieg der Familie Medici von einfachen Händlern zu mächtigen Bankern, die eine wirtschaftliche und kulturelle Revolution in die Wege geleitet hatten. (APA, 28.9.2016)