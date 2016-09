TV- und Radiotipps für Donnerstag, 29. September

20.15 KUSCHELBÄR Ted (USA 2012, Seth MacFarlane) Als Kind hat sich John (Mark Wahlberg) nichts sehnlicher gewünscht, als dass sein Lieblingsteddybär zum Leben erwacht. Sein Traum geht auch tatsächlich in Erfüllung: Doch was in der Kindheit noch wunderschön ist, wird mit den Jahren immer schwieriger. Denn der Ted will so gar nicht erwachsen werden. Obwohl doch obszön und ordinär, ein sehr sympathischer Teddybär. Bis 22.25, Vox

Journal-Panorama: Betroffene reden mit: Premiere beim Uno-Gipfeltreffen bezüglich Flucht und Migration Der erste UN-Flüchtlingsgipfel hat soeben stattgefunden, dabei durften auch Geflohene selbst von ihrem Schicksal erzählen. Bis 18.55, Ö1

Ethnoskop: RebellInnen der Musikgeschichte Die Sendung beschäftigt sich mit Widerstand in der Rockmusik und wirft die Frage auf, inwiefern Musiker heute angepasster sind als zu Zeiten von The Who. Der zweite Teil der Sendung behandelt den Swing zwischen Retro-Chic und Neuinterpretation. Bis 20.00, Freies Radio Innsbruck

Homebase mit Heinz Reich Die New Yorker Songwriterin Regina Spektor schuf mit dem Titelsong für die Serie Orange is the new Black einen Hit. Nun veröffentlichte sie ihr siebentes Album Remeber us to life.Bis 22.00, FM4

Dimensionen: Ein Gesicht der Freiheit Am 5. Oktober wäre Václav Havel 80 Jahre alt geworden. Anlässlich seines Geburtstags widmet sich die Sendung dem tschechischen Dramatiker, Essayisten, Dissidenten, Verfechter einer anderen Politik und Staatspräsidenten. Bis 19.30, Ö1

Im Gespräch: Ein westlicher Intellektueller, der religiös hochmusikalisch ist Renata Schmidtkunz im Gespräch mit Navid Kermani, einem deutsch-iranischen Schriftsteller, Publizisten und Orientalisten. Bis 22.00, Ö1

Witches on Air: Didgeridoo, eines der ältesten Instrumente der Menschheit Die Sendung behandelt das traditionelle Instrument der Aborigines und die Frage, wie es auch in moderne Musik Einzug fand. Bis 23.00, Orange 94.0 (Christopher Rindhauser, 29.9.2016)