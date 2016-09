Ermittler: Flug MH17 mit russischer Rakete abgeschossen

Kreml dementiert russische Verwicklung

Utrecht/Kiew – Die Passagiermaschine mit Flugnummer MH17 ist mit einer russischen Luftabwehrrakete abgeschossen worden. Das machten die internationalen Ermittler am Mittwoch bekannt.

Kreml dementiert

Der Kreml hat erneut jede russische Verwicklung in die Tragödie dementiert. Neue russische Radardaten zeigten, dass die Boeing 777 mit 298 Menschen an Bord 2014 nicht von Gebiet der prorussischen Separatisten aus beschossen worden sei, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch.

Er sprach von "unwiderlegbaren Beweisen". Niederländische Staatsanwälte wollten am Nachmittag Erkenntnisse zum Abschuss der Maschine von Malaysia Airlines am 17. Juli 2014 vorstellen. Die Maschine war auf dem Flug von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ostukraine mutmaßlich von einer Buk-Flugabwehrrakete russischer Herstellung zerstört worden.

Vorberichten niederländischer und finnischer Medien zufolge soll es sich um ein modernes Buk-System handeln, wie es in Russland, aber nicht in der Ukraine in Dienst ist. In Finnland hatten die Ermittler den Berichten nach Testschüsse durchgeführt. Russland hat in den 14 Monaten seit der Tragödie widersprüchliche Angaben zum möglichen Hergang gemacht. (APA, 28.9.2016)