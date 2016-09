Alfred Dorfer bekommt Deutschen Kabarettpreis

Wiener Kabarettist präsentiere seine Betrachtungen fast beiläufig und federleicht

Wien/Nürnberg – Alfred Dorfer erhält den diesjährigen Deutschen Kabarett-Preis. Die Themen des 54-Jährigen seien politisch und gingen gleichzeitig weit über die Tagesaktualität hinaus, teilte das Nürnberger Burgtheater am Mittwoch mit. Dorfer präsentiere seine philosophischen Betrachtungen "fast beiläufig und federleicht". Der mit 6.000 Euro dotierte Preis wird jährlich vergeben.

Mit dem Förderpreis – dotiert mit 4.000 Euro – wird der vom Bodensee stammende Kabarettist Rene Sydow (Jahrgang 1980) ausgezeichnet. "In einer faszinierenden Kombination aus bitterer Ironie, überschäumend-kreativer Sprache und poetisch-literarischen Texten entsteht junges, aktuelles Kabarett, das keine Wünsche offen lässt", urteilte die Jury.

Der Sonderpreis mit 2.000 Euro geht an den Schauspieler und Kabarettisten Stephan Zinner (42) aus Oberbayern. Er sei ein "vielfach begabter, intelligenter Unterhalter, der aus unserem aberwitzigen Alltag auf der Bühne etwas Besonderes machen kann". Die Auszeichnungen werden am 14. Jänner 2017 in Nürnberg überreicht. (APA, 28.9.2016)