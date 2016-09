Berufung in Korruptionsprozess gegen israelischen Ex-Premier zurückgewiesen

Jerusalem – Der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Olmert muss zusätzliche acht Monate in Haft verbringen. Israels Höchstes Gericht in Jerusalem wies am Mittwoch eine Berufung des 70-Jährigen in einem Korruptionsprozess zurück. Er war in anderen Fällen bereits zu 19 Monaten Haft verurteilt worden.

Der Vater von fünf Kindern und mehrfache Großvater hatte die Strafe im Februar angetreten. Die verschiedenen Korruptionsvorwürfe gegen Olmert hatten im Herbst 2008 zum Sturz seiner Regierung und zu Neuwahlen geführt. Seit 2009 herrscht in Israel die rechtsorientierte Regierung von Benjamin Netanyahu. (APA, 28.9.2016)