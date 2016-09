Dänische Partei verteilte "Asylspray" an Frauen

Aktion der ausländerfeindlichen Partei löste Protest aus, auch "Mitmenschlichkeitsspray" wurde verteilt

Haderslev/Dessau – Eine neue ausländerfeindliche Partei hat in der Nähe eines Asylzentrums in Dänemark "Asylspray" an Frauen zum Schutz gegen Flüchtlinge verteilt und damit Entsetzen ausgelöst. Die Dosen, die die Mitglieder der Danskernes Parti (Partei der Dänen) im süddänischen Hadersleben nach eigenen Angaben an mehr als 130 Dänen ausgaben, enthielten Haarspray.

Das sei "eine legale Alternative zu Pfefferspray, die die Sicherheit für Dänen erhöhen soll", hieß es. Politiker anderer Parteien und Passanten in Hadersleben reagierten entsetzt auf die Aktion. Eine junge Frau begann zu weinen, als sie von der Zeitung "Jydske Vestkysten" interviewt wurde. "Das ist doch ein Witz", sagte sie. "Ich finde, das ist einfach nicht okay."

Ein erboster Nutzer bei Facebook kommentierte: "Kann ich nicht auch so eins bekommen, falls ich mich unsicher fühle? Denn das tue ich, wenn ich jemanden aus eurer Partei treffe." Die YouTube-Stars "Adam & Noah" verteilten aus Protest "Mitmenschlichkeitsspray" und Umarmungen auf den Straßen der Hauptstadt Kopenhagen.

Die Danskernes Partei sammelt derzeit Unterschriften, um bei der nächsten Wahl zum dänischen Parlament antreten zu können. Dazu sind in Dänemark 20.000 Wählererklärungen nötig.

Feuer vor Asylheim gelegt

Auf eine Flüchtlingsunterkunft in Köthen im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt ist am Mittwoch ein Brandanschlag verübt worden. Bisher unbekannte Täter hätten brennbares Material an der Eingangstür des Gebäudes angezündet, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau. Auch die Tür sei in Brand geraten.

Mitarbeiter der Einrichtung hätten die Flammen gelöscht, hieß es weiter. Verletzt wurde demnach niemand. Die Beamten riefen Zeugen auf, sich zu melden. (APA, red, 28.9.2016)